Incêndio na Fazenda Rio Brilhante queima mais de 100 hectares, segundo peões

Ofumaça dava para ser vista a mais de 80 quilômetros de distância, segundo os bombeiros

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na área de pastagem da Fazenda Rio Brilhante na tarde de quinta-feira (8), no município de Taquarussu, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande. A área queimada ultrapassou de 100 hectares, relata os trabalhadores da região.

Segundo informações, as chamas se iniciaram nas proximidades da Estação Ecológica Municipal e, devido à direção do vento, o fogo tomou conta de outra propriedade. Vários tratores foram utilizados na construção de aceiros para tentar conter o fogo e o Corpo de Bombeiros Militar em Nova Andradina foi acionado na sequência.

Em seguida, as equipes do ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), membros da Secretaria de Meio Ambiente de Taquarussu e o prefeito Clóvis do Banco foram para o local acompanhar de perto a situação.

Nas palavras da secretária municipal de Meio Ambiente, Ludimila Soares, a pastagem seca devido à geada registrada nos últimos dias tem favorecido a propagação das chamas. “O fogo não atingiu ainda nenhuma área de mata, mas já foi possível perceber animais como raposas e araras tentando escapar”, disse ela.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)