Imunossuprimidos com 18 anos ou mais recebem reforço da vacina hoje

A 3ª dose de reforço da vacina contra a Covid-19 será aplicada neste domingo (5), na Capital, em pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão e que tenham tomado a 2° dose a pelo menos 28 dias. É necessário a apresentação do laudo médico.

Pessoas com 75 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até o dia 31 de março também recebem o reforço da vacina. Além da aplicação do reforço recebem a 2ª dose do imunizante Pfixer quem se vacinou com a 1 ª dose até o dia 15 de julho, Coronavac para vacinados até o dia 14 de agosto e Astrazeneca para quem se vacinou até 6 de julho.

Os imunizantes serão aplicados apenas nos Drives-Thru Albano Franco e Guanandizão das 7h3 àS 17h. Para que o processo de vacinação seja rápido, é importante que a pessoa faça seu cadastro prévio no site http://vacina.campogrande.ms.gov.br/.

