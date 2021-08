Hospital do idosos e da criança pode ser instalado na Capital

Unidade contará com Pronto Socorro, centro cirúrgico, além de 140 leitos de internações, inclusive de UTI

Um hospital para o idoso e para a criança pode ser instalado em Campo Grande ainda este ano. O projeto faz parte de uma parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado e Hospital São Julião. A unidade contará com Pronto Socorro, centro cirúrgico, além de 140 leitos de internações, inclusive de UTI.

O projeto voltou a ser discutido nesta terça-feira (3) pelo prefeito Marquinhos Trad e o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende. Além dos idosos, o público infantil também será contemplado com uma unidade exclusiva, desta vez em parceria com a Maternidade Cândido Mariano. A expectativa é ativar as estruturas ainda neste ano.

O hospital do idoso, que será implantado no São Julião, terá a missão de prestar assistência integral e multiprofissional aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase para esse público.

Hospital Infantil

O hospital pediátrico será implantado na estrutura da Maternidade Cândido Mariano e vai absorver a demanda por atendimentos das crianças no Município. A unidade terá capacidade de 2,7 mil atendimentos por mês.

A estrutura deve contar com 32 leitos, dois centros cirúrgicos, duas salas de triagem, dois consultórios e uma sala de pequenos procedimentos. Serão oferecidas onze (11) subespecialidades e terá capacidade de realizar 170 internações, 150 procedimentos cirúrgicos, 1,2 mil exames de imagem e 10 mil exames laboratoriais por mês.