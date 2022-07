Horóscopo do dia: Sextou! Confira a previsão do seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa 8 deixa suas emoções mais intensas, além de realçar bastante a sua intuição. Confie nos seus instintos, especialmente ao enfrentar desafios. Pode ter novidades nas finanças, com ganhos ou gastos inesperados. Também pode ganhar uma grana ao ajudar alguém a organizar o próprio dinheiro. À tarde, pode aproveitar um tempinho livre para mexer em seus guardados e desapegar de coisas que não usa mais. Aproveite, também, para se livrar de mágoas e ressentimentos que só fazem mal. Vai querer estabilidade no emprego e no amor. Vai atrair como ímã: capriche na sedução. Desejos à flor da pele.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa 7 incentiva você a buscar boas companhias. No trabalho, procure se unir aos colegas e lutem juntos para cumprir as tarefas e as metas do dia. Invista na cooperação e aposte na sua determinação para inspirar os outros na busca por bons resultados. Agora, cuidado para não embarcar em disputas e rivalidades. É com união e troca de ideias que vai tirar melhor proveito das energias astrais. Quem está livre vai querer compromisso e dificilmente se contentará com aventuras. Quem já encontrou sua metade entrará numa fase de forte companheirismo e união. Valorize o diálogo, sem discussões.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Este deve ser um dia de muito trabalho e você vai contar com toda a inspiração da Lua em Escorpião para arregaçar as mangas e dar conta do recado. Sua determinação será tão grande que pode até render uma graninha a mais para o bolso no período da tarde, seja ao aumentar a sua produtividade ou mesmo ao arranjar um bico para fazer no fim do dia. Com Mercúrio na Casa das Finanças, criatividade para descolar novas formas de lucrar não vai faltar. No amor, Marte na Casa 12 deve aumentar sua atração por paixões proibidas. Pode se envolver num romance secreto. Realize sua fantasias no sexo.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Com a Lua no paraíso astral, você vai esbanjar simpatia e vai se relacionar bem com todos à sua volta. Invista no trabalho em equipe e lidere os colegas para transformar ideais em realidade. Lutem juntos para cumprir as metas. Vocês terão tantos motivos para comemorar que pode até rolar um happy hour para fechar a semana. Há sinal de paquera com alguém da turma. Uma amizade tem grandes chances de se transformar em paixão e render um namoro. Na vida a dois, fase de muito romantismo e sedução. Estimule o diálogo, faça planos para o futuro a dois e namore muito. É tempo de diversão!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Marte no ponto mais alto do seu Horóscopo acentua toda ambição do seu signo e estimula você a lutar com unhas e dentes pelo sucesso. Ao mesmo tempo, a Lua na Casa 4 fortalece a sua estabilidade no emprego e dá confiança extra para você mostrar a sua experiência. Bom momento para resgatar um antigo projeto que ficou esquecido no fundo da gaveta e dar o pontapé inicial para realizá-lo. Ótima sintonia com a família. Compartilhe seus sonhos com quem confia. No amor, você vai querer segurança e será bem exigente. A dois, envolva o par em seus planos e fortaleça a confiança entre vocês.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua na Casa da Comunicação deixa você mais extrovertida e comunicativa. Você vai se sentir mais à vontade para dizer o que pensa e defender suas opiniões no trabalho. Também terá facilidade para trocar ideias com colegas mais experientes e pode aprender muito com eles. Aliás, é um ótimo momento para investir nos estudos e fazer cursos que contribuam com o seu crescimento. À tarde, pode fazer parcerias e acordos muito interessantes. Bons papos também com amigos. Aceite convites e aproveite para conhecer gente nova. Pode se apaixonar por alguém de fora. Na união, sintonia deliciosa.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua ilumina o seu setor das finanças e incentiva você a batalhar mais pelo dinheiro e pela sua segurança material. O astro se opõe a Marte na Casa 9 e avisa que você deve ter cuidado para não desperdiçar dinheiro nem arriscar suas economias em apostas ou investimentos incertos. A grana virá, sim, mas é do seu trabalho. Então, trate de arregaçar as mangas e jogar sua energia na profissão. Pode até negociar uma promoção ou aumento com os chefes à tarde. No amor, você estará certa do que quer e não vai se contentar com pouco. Seduzir será sua especialidade. Vai revelar toda sua ousadia na intimidade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O céu indica um ótimo dia para você encarar os problemas e buscar soluções definitivas para suas preocupações. Será mais fácil promover mudanças e virar o jogo a seu favor. Corte o mal pela raiz, sem olhar para trás. Algumas decisões podem exigir sacrifícios, mas o resultado de suas atitudes será libertador. À tarde, pode ter bons momentos com a família. Vai ser bom se abrir com alguém mais experiente. Na paixão, uma atração secreta ou proibida pode ficar mais forte. Dobre a cautela se não quiser que os outros descubram. Na união, melhore o diálogo e esclareça dúvidas para reforçar a confiança.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seu trabalho vai render mais se você puder se isolar num canto tranquilo e cumprir as tarefas sozinha, sem distrações ou interferências. Marte na Casa 6 garante disposição, iniciativa e determinação em dobro para você investir nos seus objetivos. Mas você deve ter em mente que é você que está muito acelerada. Não queira que os colegas sigam o seu ritmo e pegue leve com cobranças para não brigar. À tarde, você pode ganhar uma grana e quitar uma dívida ou resolver um problema que anda tirando o seu sono. Vai atrair quem quiser com seu poder de sedução. Conte e realize suas fantasias.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os astros indicam que você vai lutar com muita paixão e para colocar em prática seus projetos para o futuro. A Lua ocupa a Casa das Associações e indica que você pode encontrar aliados importantes para atingir suas metas. Trabalhe em equipe e conte com o apoio de amigos e colegas para o que precisar. Você também vai contar com muita sorte e pode até faturar uma grana em jogos e sorteios: faça sua fezinha. No campo sentimental, seu charme será irresistível e você vai atrair admiradores até sem querer. Uma amizade pode virar paixão. O romance será quente e intenso, repleto de sintonia e sedução.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tudo indica que você vai concentrar toda sua energia no trabalho e nas oportunidades de sucesso. A família pode se opor aos seus planos ou pode cobrar atenção para outros setores, que não o seu trabalho. Procure ter jogo de cintura para evitar discussões. As coisas devem deslanchar melhor à tarde. Além de ter boas ideias, você terá muita habilidade para conversar e negociar, e pode fechar acordos bem vantajosos. Fique de olho numa boa chance de promoção. Pode se envolver com alguém influente ou do trabalho. Na união, envolva o par em seus planos. Paixão e desejos vão pegar fogo entre quatro paredes.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde para você investir nas mudanças que deseja promover em sua vida. Será mais fácil desapegar de algumas coisas e cortar algumas amarras. Também é uma boa fase para as suas finanças e você deve ficar atenta às oportunidades de aumentar seus ganhos. Mas deve, igualmente, controlar bem os gastos, senão a grana vai sair tão rápido quanto vai entrar. Sua sensualidade está acentuada e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou na vida a dois. Prepare uma surpresinha picante para esta noite e não deixe o ciúme cortar o clima da paixão.