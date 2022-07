Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A união faz a força e você terá certeza disso se puder somar forças com os colegas para dar conta das tarefas e alcançar as metas em comum. Estimule a cooperação e explore o seu espírito de liderança natural para motivar os outros em busca de bons resultados para todos. Seu jeito determinado e arrojado vai inspirar os outros – só não vale ser autoritária demais nem perder tempo com disputas de poder. A dica também vale no amor. Ache um meio termo entre o que você quer e o que seu bem deseja. Na paquera, os opostos vão se atrair. Não permita que assuntos de casa ou família tirem a paz da união.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa 6 indica um dia de muito trabalho. Você vai priorizar seus compromissos e vai cumprir as tarefas com a máxima dedicação. Convém até ter cuidado para não se desgastar ou se estressar demais, pois isso pode afetar a sua saúde. Respeite seus limites. Júpiter na Casa 12 indica que pode receber algum tipo de ajuda ou influência sem nem perceber. Trabalhe com discrição, sem comentar seus planos. No amor, pode se interessar por alguém do trabalho ou por uma pessoa que já faz parte da sua vida e está sempre por perto. Cuidado com mal-entendidos à noite: busque diálogo e esclareça as coisas.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Simpatia e bom humor serão seus trunfos para manter um bom entrosamento com as pessoas. Júpiter na Casa das Associações também dará uma força e tanto para você atrair aliados e transformar ideais em realidade. Aposte no trabalho em equipe, pois você pode fazer parcerias muito vantajosas. Sua criatividade também está acentuada, sinal de que pode surpreender com ideias inovadoras e estimulantes. O único alerta do céu é para controlar melhor os gastos: evite extravagâncias. Cheia de charme, você vai atrair como ímã. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Não seja ciumenta: controle-se!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Assuntos de casa e trabalho devem dividir a sua atenção nesta quarta-feira. Resolva as questões de família para poder se concentrar melhor nas tarefas depois. Júpiter na Casa 10 indica uma fase de boas oportunidades na carreira. Explore a sua experiência, mostre o que sabe fazer melhor e batalhe por uma promoção. À noite, controle seu lado superprotetor para não se indispor com os parentes. Cuide de quem ama, mas sufocar. Na área afetiva, você vai querer segurança e pode se envolver com uma pessoa influente ou bem de vida. A dois, aposte em programas caseiros. Seja carinhosa, mas sem cobranças.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua deixa você supercomunicativa e você pode aproveitar isso para investir nais na troca de ideias com colegas. Aproxime-se, principalmente, dos mais experientes e aproveite para pedir dicas, ouvir conselhos e aprender tudo que puder. Você também terá facilidade para defender suas ideias. Pode se destacar em reuniões, entrevistas e, também, ao negociar e fechar negócios. Notícias de alguém que mora longe devem alegrar o seu coração: faça contato. Na paquera, vai investir em bons papos para conhecer melhor o alvo. À noite, cuidado com fofocas e mentiras. Abra-se com seu amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O astros trazem boas vibrações para o seu bolso. Se você quer aumentar os seus ganhos, fique atenta às oportunidades e pesquise tendências para descobrir onde pode faturar uma grana extra. Agora, é bom ter cuidado também com os gastos, pois despesas inesperadas também podem surgir. A dica de ouro é sempre gastar menos do que recebe e guardar um pouquinho para emergências. Evite fechar negócios com amigos, pois pode sair no prejuízo. Sedutora, você vai atrair e envolver quem quiser. Mas você vai querer segurança. Se já tem, valorize e fortaleça cada vez mais os laços com seu bem. Sexo quente!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Lua e Júpiter incentivam você a se unir aos colegas e somar forças pelos objetivos que vocês têm em comum. Valorize a cooperação e conte com todo apoio que puder para alcançar suas metas. Você também pode iniciar uma sociedade muito positiva com alguém de confiança. Só não vale querer impor apenas as suas vontades. Saiba negociar e conciliar os interesses. No campo afetivo, você saberá bem o que quer e vai escolher a dedo seu alvo nas paqueras. Quem já tem um amor pode se entusiasmar com a ideia de oficializar a união. Júpiter fortalece o amor e o companheirismo. Saiba a hora de ceder.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O céu indica um dia de muito trabalho para você. Procure cumprir suas tarefas mais quieta no seu canto e evite comentar seus projetos com os colegas. A Lua na Casa 12 recomenda atenção para não cair nas armadilhas de gente falsa e invejosa. Cuidado com excesso de trabalho, estresse e extravagâncias – respeite os limites do seu corpo para não prejudicar sua saúde. À noite, você pode ter saudade de alguém que está longe ou pode ficar insegura em um namoro a distância. Faça contato e converse para reduzir essa distância. Na união, não esconda o que sente. Melhore o diálogo com seu bem.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seu entusiasmo será contagiante e vai ajudar você a motivar os colegas. A Lua na Casa das Associações indica que você terá muita facilidade para buscar seus objetivos e pode atrair aliados importantes em sua jornada. Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será uma ótima opção e pode render soluções incríveis para otimizar as tarefas. Esta é uma fase de ótima sintonia com amigos. Pode até pintar um clima de romance com alguém da turma e os astros indicam que o namoro tem tudo para dar certo. Quem já vive um relação estável vai investir ainda mais na parceria e na sedução. Desejos ardentes.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você vai querer o sucesso e colocará a carreira no topo das suas prioridades hoje. Pode ter uma boa oportunidade de realizar um antigo projeto e vai contar com o apoio da família para alcançar seus objetivos. A Lua também acentua a sua vaidade e você pode apostar em receitas caseiras para ficar ainda mais bonita. No amor, você estará confiante e saberá bem o que quer. Pode se dar bem numa tentativa de reconciliação. Porém, deve avaliar se vocês estão mesmo na mesma sintonia e se vale a pena insistir. A dois, evite disputas bobas de poder. Lutem juntos pelos objetivos em comum.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua na Casa do Conhecimento desperta sua curiosidade e vontade de aprender. Você pode aproveitar o incentivo para investir nos estudos e buscar cursos que possam contribuir com o seu crescimento profissional. Outra boa dica é se aproximar mais de colegas experientes e investir na troca de ideias. Ouça dicas e conselhos de quem já ocupa um cargo que você almeja e inspire-se no exemplo de gente bem-sucedida. À noite, você vai sentir um desejo enorme de sair da rotina, seja para conhecer gente nova e encontrar um novo amor, seja para fugir dos problemas e apimentar o romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde para você investir nas mudanças que deseja promover em sua vida. Será mais fácil desapegar de algumas coisas e cortar algumas amarras. Também é uma boa fase para as suas finanças e você deve ficar atenta às oportunidades de aumentar seus ganhos. Mas deve, igualmente, controlar bem os gastos, senão a grana vai sair tão rápido quanto vai entrar. Sua sensualidade está acentuada e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou na vida a dois. Prepare uma surpresinha picante para esta noite e não deixe o ciúme cortar o clima da paixão.