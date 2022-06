Horóscopo do dia: Confira o que seu signo diz sobre essa quinta-feira

Áries (de 21/3 a 20/4)

Quintou e o clima em casa deve ser uma delícia. Graças às boas energias dos astros, que prometem te deixar mais sensível, paciente e se relacionando numa boa com a família. Interesse por misticismo, mistérios e segredos talvez cresça. No emprego, seu lado mandão deve bombar, aí corre o risco de se meter com os colegas e

acabar no meio de um furdunço. Se está na pista, pode chegar chegando no crush. No romance, sinal de muito entusiasmo pra se divertir com o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tourinhos, os astros revelam que o seu signo pode se mostrar mais tolerante, aberto ao diálogo e dedicado às suas amizades, sem interesse nenhum. Talvez consiga expressar melhor o que sente, o que deve ajudar os seus contatos e relações a evoluírem. À tarde, há risco de falar demais. Controle a vontade de dominar as conversas e a impaciência, sobretudo com pessoas que estão longe. No amor, tudo indica que não desejará ficar só, mas vai querer ter ao seu lado alguém que goste de você, te mime e te trate superbem, seja o mozão, o crush ou aquela notificação preferida. Só procure deixar a ciumeira e teimosia em off pra não azedar o clima.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Quintou com tudo! Há sinal de mudanças financeiras e tudo indica que serão pra glorificar de pé! Os astros avisam que você tem tudo pra arrasar na profissão e conta com mais jeito pra ganhar dindim. Há chance de ganhar um aumento ou bônus no serviço. Artes, mar, ocultismo, publicidade, obras sociais e comércio são algumas áreas que estarão top demais! Se está na pista, seu jeito todo expansivo e animado pode fazer o maior sucesso com os contatinhos. Com o love, talvez tenha ótimas ideias pra animar o romance.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Para o choque de zero pessoas, seu signo tende a ficar mais emotivo e pode ter facilidade pra fazer contatos e se relacionar com as pessoas. Tudo indica que contará

com criatividade, empenho e boa memória, que devem te render aprendizado e sucesso. Preste atenção no seu 6º sentido, que está tinindo. À tarde, seu humor tende a oscilar e você corre o risco de se isolar. Talvez rolem mudanças em alguns relacionamentos, inclusive o fim de uma relação que já não fazia sentido. Se está na solteirice, tende a selecionar bem os contatinhos pra fugir de cilada – errado não tá! Agora se já encontrou seu mozão, pode ostentar seu romance por aí.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Há sinal de boas mudanças, coleguinha. Pra começar com o pé direito, os astros prometem trazer seu lado sentimental e sensível à tona. Tudo indica que sua intuição estará fortíssima e você talvez pegue as coisas no ar. Deve se sair melhor no serviço, sobretudo se puder trabalhar sozinha(o), longe dos colegas e sem os pitacos dos chefes. Se está na pista, pode pintar alguém cheio de estilo e beleza na área. Com seu amorzinho, o clima promete ser de muita diversão, luxo e prazeres.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender dos planetas, seu signo estará mais refinado, sensível e delicado em seus contatos profissionais e pessoais. Tudo indica que irá se relacionar muito bem com todos, principalmente com pessoas evoluídas, emotivas e idealistas. Há chance de realizar um sonho, inclusive com a ajuda de suas amizades. Já à tarde vejo risco real, oficial de tensão. Se está na solteirice, a dica do céu é não dar match no primeiro crush que pintar no pedaço – melhor separar o joio do trigo, como dizem. Se já tem um love, deve pensar antes de se amarrar de vez.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Seu signo recebe altas doses de sensibilidade e tende a demonstrar mais atenção e zelo no trabalho. E aí tem tudo pra arrasar na profissão! Área ligada à medicina, psicologia ou química em alta. Na saúde, há grandes chances de conseguir a cura de um perrengue, sobretudo por meio de terapia, técnica ou tratamento diferente. No lar, os planetas tacam fogo no parquinho e a treta tá on! Se está só, há chance de se envolver com um amigo ou uma pessoa atraente. Com o mozão, podem renovar a relação com animação, prazeres e luxúria.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Quintou com ótimas vibes, Escorpião. Sua imaginação criativa tá on e pode te dar excelentes ideias. Boas chances de abrir seus horizontes, conhecer e aprender coisas novas. Pode fazer bons contatos e ligações com pessoas com quem tenha afinidades. Tem tudo pra ter sucesso nos estudos, sobretudo se faz um curso superior. Já à tarde, cautela pra não meter os pés pelas mãos. A dois, não deve faltar animação pra deixar o lance mais gostoso e glamouroso. Se está na pista, há chance de mudar seu status nas redes sociais e ostentar um mozão bem sexy.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros prometem transformações positivas. Negócio familiar, home office ou atividade que faz da sua casa tem tudo pra crescer e ser um baita sucesso. Com

os parentes, um clima de maior intimidade, ótimas recordações e fortes emoções tem tudo pra pintar. Talvez se interesse mais por misticismo, mediunidade ou

espiritualidade e conquiste bem-estar. No romance, aventuras devem trazer diversão e fortalecer a ligação com o mozão. Agora se está só, chance de conhecer alguém de longe, e esse lance a distância tem tudo pra ser pauuu!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tô vendo aqui que seu signo conta com maior facilidade pra fazer contatos, capricornianos e capricornianas. Seja em suas relações pessoais ou profissionais, tudo indica que irá revelar seu lado mais emotivo, atencioso e agradável, o que promete trazer ótimas alianças e associações. Talvez tenha ideias inspiradas. À tarde, você que lute! Há risco de tretas ou parcerias instáveis. Se está só, pode pintar alguém diferente de você e que te ofereça novas experiências. Com o mozão, talvez embarque em fantasias sexuais e receba elogios.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquário, meu consagrado, prepare-se pra tirar o pé da lama! É que os astros despejam energias incríveis e pode rolar chuva de dindim! Tudo indica que terá boas ideias e sucesso ao lidar com grana, além de faturar mais no trabalho. Área relacionada com público, publicidade, comércio ou mar deve trazer boas somas de dinheiro. A vibe muda à tarde, quando suas emoções tendem a afetar seu bem-estar. A Lua embarca na sua Casa dos Relacionamentos e o amor entra com tudo na área. Tá na pista? Seu jeito mais expansivo deve render contatinhos em dois tempos. Talvez se envolva em mais de um lance. A dois, clima de alegria e muito papo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Trago notícias e elas são pra glorificar de pé, pisciana e pisciano. Além de trazer mais sorte e alegrias, os astros destacam sua intuição. Então bora prestar atenção nos recados do Universo e confiar no seu sexto sentido, que tá mostro! Momento favorável pra fazer uma fezinha – pode se dar bem. Aleluia! Mas nem tudo serão flores. É que há sinal de mudanças tensas à tarde. Se está só e não rola nenhum impedimento, pode pintar romance com alguém do trabalho. Se já se amarrou, o momento é perfeito sem defeitos pra curtir o dia ao lado de quem ama e se divertirem.

Com informações do João Bidu

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.