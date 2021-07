Hora da Fofoca: Poderosa! Juliette é a nova apresentadora do canal Multishow

Podcast Papo sem curva agita Campão

Entramos de vez no formato de “live podcast”, que é sucesso de audiência no mundo todo; e em Campo Grande tem surgido muitos podcasts de qualidade, daqueles que assistimos tudo e fica um gostinho de “QUERO MAAAAAAAAAAIS”.

Campão tem se destacado na qualidade dos Podcasts um deles é o Papo sem Curva que acabou de estrear e já está bombando no MS.

Esse formato de “live podcast” é replicado com muito sucesso no mundo todo: lá fora, temos como grande referência o Joe Rogan, que transmite suas longas conversas em vídeo e depois em áudio. Aqui no Brasil, o Flow Podcast pode ser considerado o grande caso de sucesso desse formato.

Quatro amigos que se uniram para fazer humor de qualidade e informação, toda segunda-feira as 20:00 horas horário do MS.

Uma conversa descontraída que fala de cultura, atualidades e a vida no Brasil, esse é o conteúdo que você vai encontrar no podcast Papo sem Curva, idealizado pelo DJ Damazio, o cantor Thiagão, o produtor musical Gabriel Henrique e o publicitário Lucas Andrade, o programa semanal pretende trazer muita conversa e convidados pra lá de especiais.

Segundo Damazio,”o papo Sem Curva, quer saber quem são as pessoas e o que fazem aqui pras bandas do MS, gente anônima ou só conhecida regionalmente que pode ter muita história pra contar e assim quem sabe pode ser conhecida fora das fronteiras do nosso estado”.

A vantagem de nos ver ao vivo: perceber a linguagem corporal de nós e dos convidados, as reações “não verbais” a determinados comentários e poder interagir conosco durante o papo (estaremos conectados no chat do youtube). A desvantagem é que você terá que assistir tudo na velocidade normal de 1x – desde que eu virei o louco dos podcasts, não consigo mais ouvir programa abaixo da velocidade 1,5x.

O podcast é apresentado toda segunda-feira às 20h (horário de MS) Canal do Youtube do Papo Sem Curva, o programa mais recente tem a participação da artista Andréia Mocréia um ícone da comédia em Mato Grosso do Sul.

Corre segue o canal Papo sem Curva.

Neymar dispara contra os que torcem contra a seleção brasileira: ‘Vou respeitar…mas vai pro krl né’

A Copa América de Futebol tem sua final marcada para o próximo sábado (10), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo será entre Brasil e Argentina e colocará frente a frente Neymar Jr contra Lionel Messi.

O torneio gerou uma grande polêmica antes do seu início, pois estava marcado para ser disputado na Argentina e Colômbia, mas os dois países desistiram dias antes da data da estreia. O Brasil se candidatou a organizar os jogos e, muitas pessoas ficaram indignadas face ao quadro da pandemia da Covid-19 por aqui. A decisão também deixou de ser somente esportiva e passou para o campo político, já que o presidente Jair Bolsonaro foi o maior defensor dos jogos por aqui.

Em função disso, as partidas deixaram de ser acompanhadas com maior entusiasmo pelo público, principalmente por aqueles que eram contra a disputa em terras brasileiras. Logo surgiu aquela turma que preferiu torcer contra a seleção canarinho e apoiar a vitória dos ‘hermanos’.

Neymar, não gostou de ver a torcida contrária dentro do próprio território e resolveu desabafar em seu perfil no Instagram, postando uma foto nos stories com uma mensagem direta e forte para os opositores do triunfo brasileiro.

“Sou BRASILEIRO COM MUITO ORGULHO E COM MUITO AMOR. Meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual for o esporte, concurso de modelo oscar ou o krl a 4…. SE TEM BRASIL EU SOU BRASIL e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar…mas vai pro krl né. Obs: Só serve para quem tá contra”, escreveu ele.

Poderosa! Juliette é a nova apresentadora do canal Multishow Os cactos podem comemorar: o fenômeno Juliette Freire vai ganhar um programa pra chamar de seu. A campeã do “BBB21” vai comandar a nova temporada do “TVZ” do Multishow, a partir de 13 de setembro. A atração especial terá um mês de duração com edições ao vivo duas vezes por semana. A temporada atual, apresentada por Ferrugem, se encerra em 9 de setembro. Principal plataforma de lançamentos musicais da TV, o TVZ ganhou um novo formato em 2020, passando a ter temporadas com apresentadores diferentes. Além das novidades do cenário musical, o programa tem também diversos conteúdos multiplataformas e interações com o público. A nova queridinha do meio artístico contou a novidade, em sua conta oficial do Instagram. “APRESENTADORA?! Sim, meu povo, e do @multishow! É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ”, iniciou ela. A paraibana mais amada do Brasil, chegou, chegando! “Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viuuu. A gente se encontra em setembro!”, destacou A famosa deu mais detalhes do novo projeto na telinha. “Imagina a responsabilidade de pegar um programa depois de você. Mas com certeza vou fazer com muito amor. É meu primeiro programa como apresentadora. Eu tô com muito frio na barriga. Primeiro, porque é tudo novo. Segundo, por ser um programa de música, coisa que eu amo muito. Vou ver muito clipe legal, gente legal, música boa, coisas felizes. É isso que eu gosto. Acho que estou no lugar certo. Estou muito animada”, concluiu. Voa, Juliette! O mundo é seu!

MTV irá exibir o documentário ‘Marginal Alado’, que conta a história de vida de Chorão A MTV agora estreia o documentário “Chorão: Marginal Alado”, que narra a trajetória de Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. A produção será exibida em três episódios, nos dias 11, 12 e 13 de julho, às 22h. Vale lembrar que dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. O documentário conta a história repleta de extremos do artista, que ficou marcado como um dos maiores astros do rock nacional, tanto por suas composições quanto por sua voz e atitude no palco. Ao mergulhar na vida e essência da figura do artista ora endeusada, ora demonizada, o filme revela várias nuances de Chorão através de entrevistas de familiares, amigos, parceiros de banda, do skate e influentes do mercado fonográfico. Os depoimentos abordam a relação conturbada com o amigo e companheiro de banda, Champignon, a paternidade, o amor, a relação com os fãs, os trabalhos sociais, o perfil businessman e o vício que acabou levando o artista a uma morte precoce que chocou o país. “Chorão: Marginal Alado” é uma produção da Bravura Cinematográfica, com coprodução da MTV e distribuição da O2 Play. Ganhou o título de Melhor Documentário Nacional no Voto Popular na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019, e, no mesmo ano, também participou do Festival do Rio. Participam do documentário personalidades como Serginho Groisman, João Gordo, Marcelo Nova, Zeca Baleiro, Digão (Raimundos), entre outros.

Whindersson Nunes desabafa: ‘Trabalhar sendo engraçado é muito triste’

Whindersson Nunes deixou os fãs preocupados nesta quinta-feira, 8 de julho. O humorista que vive um período de melancolia, após a morte do filho recém-nascido, fez um desabafo em sua conta oficial do Twitter.

“Trabalhar sendo engraçado é muito triste”, escreveu. Os fãs já ficaram em sinal de alerta, pois o artista já teve depressão no passado. “Tu é o melhor, não deixa ninguém te convencer do contrário”, “A história mostra que todo palhaço é triste”, “Se cuida moço”, “Você é importante demais pra gente”, foram alguns dos comentários de internautas.

Xuxa Meneghel se revolta com governo pede orações por Luciano Szafir

O quadro de saúde de Luciano Szafir piorou bastante nas últimas horas em função das complicações do Covid-19. Na tarde desta quinta-feira (08), ele foi transferido do hospital Samaritano Barra para o Copa Star, no Rio de Janeiro e segue na UTI, após realizar cirurgia para retirada de um segmento do colón e de um hematoma.

Amigos e familiares do ator estão usando suas redes sociais para pedir orações e energias positivas para que ele se recupere o mais rapidamente possível. Em seu perfil no Instagram, Xuxa Meneghel pediu pelo seu ex-marido e pai de sua filha Sasha, além de se revoltar contra o governo, que atrapalhou processo de compra de vacinas.

“A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado ( duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras( mandando comprar vacina na casa da mãe) … queria muito só agradecer as orações por ele em nome da Luhanna, David, Mika, Sa .. Pri, salomão, Beth e todos os amigos, mas não consigo , fico indignada, e desejando muito que o Dr Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia. Por favor rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso. Bgda bjs”, postou ela.

Pantanal: Silvero Pereira viverá peão gay no remake rural

Silvero Pereira estará novamente no horário nobre da TV. O ator que foi revelado em “A Força do Querer” vai integrar o remake de “Pantanal”, novela original de Benedito Ruy Barbosa, de enorme sucesso no ano de 1990, exibida na extinta Rede Manchete.

Segundo o jornal Extra, o artista viverá um peão gay, chamado Zaqueu. O folhetim está previsto para estrear em 2022 na tela da Globo.