Homem acusado de cometer homicídio em bar é preso

Suspeito confessou ter cumprido pena por homicídio em SC

Homem de 45 anos suspeito de cometer homicídio foi preso nesta quinta-feira (22) pela Polícia Civil, em Mundo Novo, a 463 de Campo Grande. O homem estava escondido em uma chácara na zona rural quando as autoridades o encontraram.

Após ser preso, o homem confessou na delegacia a autoria do crime e relatou que já tinha cumprido pela prática de outro homicídio em Santa Catarina (SC). A polícia encaminhou o homem para o setor de custódia provisória onde ele permanece à disposição da justiça.

O crime

O homicídio ocorreu no dia 18 deste mês quando a vítima, identificada como Reinaldo Cunegundes, estava em um bar. O autor realizou quatro disparos contra o homem que morreu ao chegar no hospital. Os disparos atingiram Reinaldo na região do pescoço, mãos, cabeça e peito.

Veja mais:

Servidor filmava mulheres com camêra escondida em bucha