Homem fica em estado grave após ser baleado em bairro da Capital

O Batalhão de Choque e as viaturas da Polícia Militar fazem trabalho de buscas intensas na região do bairro Dom Antônio Barbosa, Lajeado, Los Angeles e Colorado, após um criminoso efetuar vários disparos contra um homem que passava pelo campo de futebol de um dos bairros. Além dos tiros, outros suspeitos passaram e atearam pedras no homem, uma criança também foi atingida e sofreu ferimentos na cabeça.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem do Estado Play, mesmo baleado o homem correu pelas ruas pedindo por socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer os primeiros socorros e o levou para a Santa Casa de Campo Grande, onde foi acolhido em estado grave. Já a criança passa por atendimento de urgência na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local.

Com informações de Itamar Buzzatta