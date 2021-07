Homem é morto baleado na frente da família em Dourados

Um homem foi morto na noite desta quarta-feira (7) a tiros em frente de sua família, em Dourados. Conforme apuração da reportagem, a vítima foi identificada como Júnior Silva Bonato e o crime ocorreu nos Altos da Jaguapiru.

As informações iniciais dão conta de que a vítima estava com a família na empresa em que trabalha e foi baleado na cabeça. Além disso, o carro dele teria sido levado pelo autor dos disparos. A família teria presenciado o crime.

Conforme apuração, o suspeito teria passado a tarde na região e, abandonou uma moto sem placas no local para fugir com a camionete. O Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Militar e Perícia estão no local. (Com Itamar Buzzatta)