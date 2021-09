Um homem de 34 anos, identificado como Rondinelli Ramires Mercado foi morto a facadas na noite deste sábado (4), no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. Dois suspeitos, um homem de 29 e outro de 40 anos foram presos.

O caso foi registrado na Depac Cepol e segundo informações uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e avistou o corpo da vítima caído na calçada. Testemunhas disseram que dois homens haviam esfaqueado Rondinelli.

Informações indicaram que uma mulher, moradora da região seria namorada de um dos autores do crime. A polícia foi até o local e encontrou os dois suspeitos com sangue nas roupas, um deles estava ferido com um corte no braço.

O homem de 40 anos foi encaminhado para atendimento na Santa Casa e o outro foi levado para a delegacia e tentou fugir do local. A motivação do crime está sendo investigada.

Veja também:

Preso suspeito de matar psicóloga em motel – Foi preso na noite deste sábado (4), jovem acusado de matar a psicóloga Juana Alves Rojas de Cáceres de 64 anos em um motel em Pedro Juan Caballero. O rapaz de 22 anos foi encontrado por policiais que faziam ronda na região. A mulher foi morte com pelo menos 30 facadas.

Segundo site Ponta Porã News, os policiais perceberam que o carro do jovem possuía as mesmas características do que tinha sido levado após a morte da mulher. Dentro do veículo foi encontrado um cartão de crédito do Banco Nacional de Famenco em nome da vítima.

Ainda segundo informações, o suspeito seria ex-aluno e paciente de Juana e apresenta quadro de esquizofrenia. O corpo da mulher foi encontrado ontem (4), pelo dono do estabelecimento localizado no bairro Obrero.

Deixe seu comentário sobre a matéria: Homem é morto a facadas no Santo Eugênio.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.