Homem é encontrado morto a pauladas em terreno da Capital

O terreno baldio lozalizado na rua do Sul, amanheceu nesta quarta-feira (21), com o corpo de um homem morto numa mata dentro do bairro Coophamat, próximo ao trevo Imbirussu, região oeste de Campo Grande. Veja o vídeo da reportagem.

Segundo informações preliminares, os vizinhos encontraram o cadáver e imediatamente acionaram as autoridades. A polícia suspeita do crime de homicídio por conta de vários hematomas na cabeça.

A perícia também esteve no local e encaminhou o corpo da vítima, ainda não identificada, ao IML (Instituto Médico Legal). Além de crimes, moradores da região reclamam que o terreno vem servindo como local de encontro entre marginais e muita prostituição, com muitas camisinhas usadas no local.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)