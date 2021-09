Homem vendia drogas pelos Correios de Campo Grande

Na tarde de ontem (14), os policiais da DENAR (Delegacia de Repressão ao Narcotráfico) que estavam há 20 dias investigando ações de traficantes, prenderam um o homem de 24 anos em flagrante enviando maconha para pessoas de outros estados, pelos Correios que fica localizado no Shopping aqui na Capital.

Após os policias prenderam o rapaz ele confessou que estava mandando drogas para outros estados há um mês, pois estava sem emprego. Ele também disse onde mora. No local foram encontrados balança para pesar as drogas, caixas de papelão com a tag do correios (ele comprava as caixas, para chegar no correio, fazer a pesagem do produto e despachar para o destino ´para não levantar suspeitas), também tinha um aerosol que serve para o cachorro não urinar em determinado ponto que for aplicado, ou seja, ele tentava despistar os cães farejadores, muitos plásticos filme, papeis carbono e duas munições: uma de calibre 9mm e a outra de calibre 980

Existem mais envolvidos junto com o rapaz, que ainda vão ser presos. As caixas que estavam com a maconha seriam enviadas para Minas Gerais, São Paulo e Bahia. O homem de 24 anos preso vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.