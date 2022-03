Homem conhecido como “Rosca” é executado a tiros no bairro Mario Covas

Willian Henrique Matos dos Santos, 31, conhecido como “Rosca”, foi executado a tiros na noite de ontem (16), por volta de 19h, no cruzamento da rua dos Topógrafos com a rua Iemem, região do bairro Mario Covas, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, Willian estava sentado próximo a um comércio, na calçada, no momento em que os autores armados chegaram de moto no local e abordaram a vítima. Em seguida, a vítima tentou escapar correndo, porém foi atingido por cinco tiros e morreu.

Do total de aproximadamente 10 disparos, Willian foi atingido com três tiros no peito e dois na perna. Na sequência, os moradores da região acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que chegaram no local e se depararam com a vítima já morta.

Willian saiu há pouco tempo do sistema penitenciário. A Polícia Civil investiga o caso para chegar ao conhecimento dos autores do crime. Esse é a terceira execução na semana com emboscada na Capital.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta