Home morre esfaqueado na frente da esposa

Joseildo Soares da Silva, de 27 anos foi morto a facadas na noite de ontem (8), no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas. Ele estava em uma calçada com a esposa quando foi surpreendido por um homem que fugiu após o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou a morte de Joseildo. A esposa da vítima relatou que estava na calçada com o marido quando um homem chegou e entrou em luta corporal com ele. A mulher tentou ajudar, mas foi puxada pelos cabelos por uma outra mulher que estava com o autor.

Aos policiais a mulher disse que não sabe o motivo da morte e que não conhece os autores. Uma testemunha tirou a faca do local do homicídio com medo do autor esfaquear mais alguém.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas como homicídio simples.