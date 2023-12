Hemosul da Santa Casa abre nesta segunda na Capital

Doadores de sangue poderão aproveitar a segunda-feira (12) na Capital para ir ao Hemosul da Santa Casa de Campo Grande que estará aberto para receber doações de sangue.

O objetivo é suprir a demanda crescente de sangue e garantir que a unidade do hospital tenha reservas adequadas para atender as emergências e procedimentos médicos.

Junho acolhe a campanha Junho vermelho e a Santa Casa destaca que qualquer indivíduo em bom estado de saúde, com idade entre 16 e 69 anos e peso superior a 50 kg, tem a possibilidade de se tornar um doador de sangue.

