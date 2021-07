Grávidas vacinadas com AstraZeneca devem se imunizar com Pfizer

As gestantes que tomaram a primeira dose de AstraZeneca em Campo Grande vão receber a segunda dose de Pfizer para concluir o ciclo vacinal, seguindo orientação do Ministério da Saúde. O atendimento deste público acontece nesta quarta-feira (28), exclusivamente no Polo Seleta, de 7h30 às 12h.

A vacinação de gestantes iniciou em Campo Grande no mês de abril, restrita apenas a mulheres com comorbidades preexistentes. À época foram destinadas vacinas da Coronavac para este público. No mês seguinte, maio, a vacinação foi estendida também às gestantes sem comorbidades, com a utilização do imunizante da Pfizer.

Apesar do município não ter destinado a vacina da AstraZeneca para gestantes, houve registro de mulheres que acabaram recebendo o imunizante por pertencerem a outros públicos prioritários contemplados na campanha de vacinação e, eventualmente, não saberem que estavam grávidas e agora vão precisar completar o ciclo com Pfizer

Todas estas mulheres passaram a ser acompanhadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), através do programa de telemonitoramento “Alô, mamãe”.

No início da semana, a Prefeitura intensificou o trabalho de busca ativa para identificar outros casos a fim de prosseguir com as orientações necessárias para conclusão do ciclo vacinal.

Ao todo, 33 gestantes que receberam a primeira dose de Astrazeneca e se enquadraram como elegíveis, ou seja, estão dentro dos critérios estabelecidos, devem receber a segunda dose de Pfizer.

Cobertura

Até o momento, 3.585 gestantes com ou sem comorbidades e de qualquer idade gestacional foram vacinadas contra a Covid-19 em Campo Grande. Destas, 1.961 já receberam as duas doses e estão completamente imunizadas.

Acompanhamento

A Sesau orienta às gestantes que tomaram a primeira dose de Astrazeneca em Campo Grande e ainda não foram contatadas a entrarem em contato com o “Alô, mamãe”, através do número: 67 2020-2170. O funcionamento do serviço de é de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 19h.

