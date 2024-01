Governo de MS formaliza nomeação de 216 professores efetivos para Rede Estadual

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul formalizou a nomeação de 216 docentes para atuar na REE (Rede Estadual de Ensino) a partir deste ano. O ato, que deve ser publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (17), foi assinado esta tarde pelo governador Eduardo Riedel.

A nomeação dos professores era um compromisso de Riedel, e vai contribuir para o funcionamento das unidades escolares da REE, com a devida valorização dos profissionais da educação no Estado. A previsão é de que os novos professores efetivos passem a atuar no início do ano letivo – as aulas estão previstas para começar no dia 21 de fevereiro.

“Assinei a nomeação de 216 novos docentes da Rede Estadual de Ensino, que está se fortalecendo com novos professores concursados, fruto do último concurso. Ampliamos para começarem a trabalhar agora no início do ano letivo”, disse Riedel.

O governador formalizou a nomeação durante reunião com os secretários Hélio Daher (SED) e Ana Nardes (SAD). Riedel também apresentou o novo uniforme da Rede, que vai beneficiar alunos e também funcionários das escolas. “É a primeira vez os nossos administrativos vão ter uniforme também, os servidores da rede vão ter a camiseta a disposição deles para trabalhar”, afirmou Riedel.

A REE tem 349 escolas em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, e até dezembro de 2023 tinha 17 mil professores (entre convocados e efetivos), 6 mil funcionários administrativos e 185 mil estudantes.

