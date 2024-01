Governo assina convênio 20% maior para o Campeonato Estadual de Futebol 2024

Realizado desde 1979, o Campeonato Sul-mato-grossense chega a 46ª edição neste ano

Foi assinado na quarta-feira (17), o convênio que garante apoio de R$ 1.212.120 do Governo de Mato Grosso do Sul aos clubes de futebol do Estado para a disputa do Campeonato Sul-mato-grossense de 2024. O valor é praticamente 20% (cerca de R$ 200 mil) superior ao valor aplicado no ano passado.

O recurso tem como finalidade exclusiva pagamento de custos de viagem, uniformes, materiais de treino e arbitragem, não podendo ser aplicado para outro fim. “O compromisso não é só apoiar via convênio, é de criar condições para que tenhamos times despontando cada vez mais também no cenário nacional”, destaca o governador Eduardo Riedel.

Proveniente do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos), o recurso faz parte de uma gama de investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundesporte e Setesc, no fomento do esporte local. Apenas ao futebol foram aplicados em 2023, além do convênio para a primeira divisão sul-mato-grossense, R$ 245.145 no Estadual Feminino e R$ 99.984 na segunda divisão.

Tais quantias se somam aos montantes destinados a disputa de competições nacionais, sendo aplicado R$ 850 mil especificamente para a disputa da Série D do Brasileiro pelo Operário e R$ 145.010 para o União ABC jogar a Copa do Brasil Sub-20. Somando todas as modalidades e competições que receberam apoio do Estado, o investimento esportivo chega a casa de dezenas de milhões de reais.

A competição começa no dia 21 de janeiro e conta com equipes representando oito municípios: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Aquidauana, Sidrolândia, Coxim, Ivinhema e Costa Rica.

Entre os clubes participantes do Estadual estão os atuais campeão e vice, respectivamente, Costa Rica Esporte Clube e Operário Futebol Clube. Ambos vão representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil – datas e adversários ainda não foram sorteados. Já o Costa Rica será o único representante do Estado na Série D do Brasileirão e na Copa Verde.

Associação Atlético Portuguesa e Náutico Futebol Clube, oriundos da Série B do Estadual 2023 como campeão e vice, respectivamente, estreiam neste ano na Série A integrando o Grupo A, ao lado de Operário, Costa Rica e Coxim Atlético Clube. Já pelo Grupo B, os participantes da edição de 2024 da primeira divisão são Dourados Atlético Clube, Corumbaense Futebol Clube, Aquidauanense Futebol Clube, Ivinhema Futebol Clube e Novo Futebol Clube.

Realizado desde 1979, o Campeonato Sul-mato-grossense chega a 46ª edição neste ano. O maior campeão é o Operário, com 12 títulos, seguido pelo Comercial, que tem nove canecos e está fora da disputa de 2024 pois foi rebaixado no ano passado. O inativo Cene é o terceiro maior vencedor, com seis títulos, seguido por Águia Negra com quatro e Ubiratan com três.

Dos atuais participantes, os estreantes Portuguesa e Náutico se juntam a Novo, Aquidauanense e Dourados na lista dos clubes que não conquistaram o Estadual, ao menos uma vez. Costa Rica e Corumbaense tem dois títulos cada, enquanto Ivinhema e Coxim tem apenas um trófeu.

