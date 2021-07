Garay é top trends com 26 pontos na partida. Depois do vôlei masculino virar pra cima da Argentina, o teste cardíaco desta terça (27), foi com o vôlei feminino. As meninas viraram depois de estarem dois sets atrás da República Dominicana. O nome do jogo é um só. A craque da partida é Fernanda Garay. Fê Garay teve seu nome nos trends do twitter e ainda está em primeiro na quantidade de menções. São mais de 89 mil. Ela poderia fechar um set sozinha.

Garay fez 26 pontos. Estava em toda parte. Esta jogadora fez um pouco de tudo. Outra hashtag também subiu: a do vôlei feminino. Além da jogadora Tandara com 18 mil menções e outras jogadores. A de Rosamaria chegou a 13 mil menções. Gray enlouqueceu os fãs na rede do passarinho azul. “Cara,ela joga pra Garay,na seleção,na liga de volei,é um monstro de boa!!”, disse um. Já outro emendou: “Fê Garay é um monstro, uma besta enjaulada, uma máquina de pontos”.

Ainda teve mais elogios: “Fernanda Garay é um monstro do vôlei seloco 26 pontos, fez um set inteiro mano a mulher é um monumento do esporte”

Ah, veja o recado de Tandara:

Haja coração! Obrigada pelo carinho de vocês! Hoje foi na raça! Juntas somos uma só! Que venha o Japão! 🇧🇷♥️ #TokyoOlympics2020 pic.twitter.com/RYfFZS52Sm — Tandara Caixeta (@TandaraCaixeta) July 27, 2021

