Funsat itinerante visita dois bairros no próximo final de semana

No próximo final de semana, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) juntamente com secretarias parceiras, irá realizar duas edições da ação Funsat Itinerante. Na sexta-feira (10), os moradores do Bairro Tiradentes receberão a ação, já no sábado (11), será a vez do Jardim Oliveira II.

Na ocasião, além das secretarias, o Senai estará ofertando cursos gratuitos, a Energisa realizando cadastro do Programa Tarifa Social e uma rede atacadista, que estará participando das duas edições com mais de 140 vagas para contratação imediata. Os eventos vão acontecer das 8h às 14h com diversos serviços à população.

Além de oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O candidato que for a procura de uma oportunidade de emprego precisa apresentar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

É importante destacar que todas as medidas de biossegurança serão tomadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além do distanciamento entre as pessoas e aferição de temperatura.

Mais informações, ligue 4002-0585 ou dirija-se até a Funsat, Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.

Serviço

Local: CRAS Teófilo Knapik Tiradentes;

Endereço: R. João Cassimiro, 466 – Tiradentes, Campo Grande – MS;

Data: 10 de setembro (sexta-feira);

Horário: das 08h às 14h.