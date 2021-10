Fundtur MS participa do maior evento de negócios do Nordeste

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) participa, até domingo (17), da VI Rodada de Negócios da Foco Operadora, considerado o maior evento de negócios no turismo do Nordeste. O evento, que será realizado no hotel Vila Galé Touros (RN), deve reunir 400 agentes de viagens de mercados do Nordeste, Norte e das cidades de São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre e Porto Velho, além de 60 fornecedores do mercado nacional e internacional.

Em quatro dias de evento, os agentes de viagens estarão imersos em uma programação que tem o objetivo de fortalecer laços entre fornecedores e agências para mais oportunidades de negócios no turismo.

A estratégia de atuação da Fundação de Turismo é estreitar relacionamentos entre os agentes de viagens e o destino Mato Grosso do Sul, visando ampliar o networking, gerando por sua vez, mais oportunidades de negócios no turismo com um estande personalizado dentro do espaço “Ilha de Relacionamento”. Outra ação será uma apresentação de 20 minutos para capacitação, destaque nas mídias de divulgação do evento e participação em todos os momentos da Rodada de Negócios.

Demos mais um importante passo em nosso Programa de Relacionamento com as Operadoras, destaca a diretora de Promoção e Mercado da Fundação de Turismo, Karla Cavalcanti. “Esse programa já está bem fortalecido no sul e sudeste, nos quais hoje trabalhamos a nossa consolidação. A Foco é uma importante operadora do Nordeste e nosso primeiro relacionamento estruturado com a região. Aqui abrimos mais um espaço para nossa promoção, ampliando a abrangência de nossas ações promocionais diversificando mercados emissores e fortalecendo o fomento ao fluxo turístico para o estado”, ressalta.

O evento será dividido em três Pilares: Capacitações (acontecendo no auditório); Relacionamento entre agentes de viagens e fornecedores (no espaço Ilha de Relacionamento); e Rodada de Negócios (que será realizada no espaço Café com Negócios), oportunidade em que serão concretizadas a geração de negócios.