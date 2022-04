Frio vai embora e domingo será ensolarado e com altas temperaturas em MS

Após a frente fria que derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul na última sexta-feira (1), o tempo estabiliza e o domingo (3) será de sol forte com poucas nuvens e temperaturas acima dos 30°C em grande parte do Estado.

Dados do (Cemtec/Semagro) Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indicam tempo firme com destaque a volta do calor ao Estado. O aquecimento diurno pode provocar pancadas de chuvas isoladas na região extremo norte/nordeste de MS.

As temperaturas no Estado variam entre 20°C e 31ºC para a região norte, 21°C a 31ºC para o leste, 19°C a 29ºC para o sudoeste e entre 20°C e 30°C para Campo Grande.

Com informações do Cemtec.