Foragido de RS é preso por tentativa de homicídio no MS

Com passagens por roubo, homicídio e tráfico de drogas, Diego da Silva Santos, foi preso nesta terça-feira (13) pela Polícia Civil na cidade de Aral Moreira, a 376 km da Capital. O homem estava foragido do Sistema Prisional do Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da polícia, Diego é acusado de ter praticado dois roubos no mês passado, além de ser autor de uma tentativa de homicídio contra um homem de 33 anos. Esse último caso foi registrado na cidade de Aral Moreira no final do ano passado.

A Polícia Civil também cumpriu hoje um mandado de prisão por violência doméstica na Vila Piratininga, em Campo Grande.