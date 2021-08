O Flamengo teve um início de jogo monstruoso e venceu o Corinthians por 3 a 1 com enorme facilidade, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro resolveu o duelo já no 1º tempo, já que marcou com Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique antes mesmo do intervalo. Essa foi a 1ª vez desde a inauguração do estádio corintiano que o Timão terminou a etapa inicial perdendo por três de diferença em uma partida de Brasileiro.

E o placar poderia ter sido ainda mais elástico em São Paulo se Bruno Henrique estivesse com a pontaria mais calibrada. Ele mandou uma no travessão e ainda perdeu outra em cima da linha ao chutar na própria mão de maneira bizarra.

No final do 2º tempo, Vitinho acertou um belo chute da entrada da área e contou com desvio em Gustavo Henrique para diminuir para o Corinthians, mas já era tarde para reagir.

Com o resultado, o técnico Renato Gaúcho segue com 100% de aproveitamento no Fla: são 6 vitórias em 6 jogos, com 24 gols marcados e só 3 sofridos. Com o resultado, o Flamengo vai a 24 pontos e sobe para o 5º lugar, tendo ainda 2 jogos a menos que o líder Palmeiras (32 pontos).

Já o Corinthians estaciona nos 17 pontos e está em 10º lugar, ainda com distância confortável pra a zona do rebaixamento.

(Com informações ESPN)