Flamengo anuncia saída de Rogério Ceni durante a madrugada

O Flamengo anunciou na madrugada deste sábado (10) via redes sociais, a demissão do técnico Rogério Ceni do comando da equipe. No duelo de amanhã (11), contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o time será comandado por Maurício Souza.

Veja nota na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza.

Ceni chegou ao rubro-negro no ano passado e conquistou o título nacional, além do Campeonato Carioca de 2021.

Apesar dos bons resultados, o treinador nunca foi consenso na diretoria, entre os jogadores e torcedores do clube.

Para o lugar do agora ex-técnico, o nome de Renato Gaúcho, desempregado desde que deixou o Grêmio, é o mais cotado.