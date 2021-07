Final feliz: Fofinho voltou para o lar da Julia

O Estado Online publicou ontem (13) uma matéria falando sobre o Fofinho que desapareceu no último sábado (10), na região da Vila Planalto, em Campo Grande. O cachorro da raça maltês foi encontrado e já está com a família.

A mãe da pequena Julia, de 6 anos, relatou que o cachorrinho foi encontrado em uma região distante da residência. “Me contaram que ele foi visto na esquina com outros cachorros lá no bairro Taquarussu. Não sei como ele foi parar lá”, disse.

Agora, Fofinho já está seguro e novamente perto da Julia com quem é muito apegado.

Serviço

