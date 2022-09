Tempo firme retorna no fim de semana com temperaturas de 37º C

A previsão para o final de semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pós-frontal. O destaque é o aumento gradativo das temperaturas ao longo do final de semana, com máximas que podem atingir os 37°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 15-35%, principalmente nas regiões sudoeste, pantanal e norte.

Sexta-feira (16): São esperadas mínimas entre 11-13°C e máximas de 25°C na região sul do estado, enquanto no norte espera-se mínimas entre 16-20°C e máximas de 32°C. E na capital, mínima de 16°C e máxima de 27°C.

Além disso, nas regiões sudoeste, pantanal, bolsão e norte espera-se umidade relativa do ar entre 20-35%. Os ventos sopram do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento que pontualmente podem atingir entre 50-60Km/h.

Sábado (17): As temperaturas mínimas ficam entre 12-14°C e máximas de 25°C nas regiões cone-sul, sul-fronteira, leste e grande Dourados. Nas regiões norte, pantanal, sudoeste e bolsão mínimas entre 15-21°C, máximas acima de 30°C e umidade relativa baixa entre 15-35%.

Em Campo Grande, mínima de 16° e máxima de 27°C. Os ventos atuam do quadrante leste, com rajadas de vento entre 50-70 km/h, e que localmente, podem atingir os 80 km/h.

Domingo (18): A previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Nas regiões sudoeste, pantanal e norte são esperadas temperaturas máximas entre 34-37°C e umidade relativa baixa entre 10-25%. As menores temperaturas previstas ficam entre 12-14°C no sul do estado, enquanto na região norte as mínimas oscilam entre 17-23°C.

As temperaturas máximas oscilam entre 24-26°C para a região sul. Já na região norte as máximas ficam entre 30-36°C. Na capital, mínima de 17°C e máximas de 32°C. Os ventos atuam do quadrante leste/nordeste, com rajadas de vento entre 50-70km/h.