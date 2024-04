Fim de semana chega com teatro, despedida da Expogrande, musicais e feiras

A Expogrande se despede neste fim de semana levando grandes atrações ao palco: Ana Castela, Simone Mendes e a dupla Guilherme e Santiago, com show gratuito no domingo. Em comemoração aos seus 126 anos, Coxim prepara uma série de shows para agitar a população no Centro de Tradições Nordestinas.

O Palácio Popular da Cultura, na capital, recebe dois espetáculos: “A Bela e a Fera”, turnê que já percorreu mais de 50 cidades brasileiras, e o “Elvis Experience In Concert Tribute”, levando ao palco a história de um dos maiores ícones da música de todos os tempos. Para a criançada, tem encenação da Patrulha Canina no Teatro Dom Bosco. Duas sessões de “O Mágico de Oz” movimentam o Teatro Allan Kardec.

Novinho em folha, o Teatro Aracy Balabanian vem com a peça “Todo Redemoinho Começa com um Sopro”, em exibição gratuita nesta sexta-feira e sábado. Completando 20 anos de palco, o Fulano di Tal celebra levando cultura e teatro para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Neste fim de semana, o grupo teatral percorre primeiro a região Sul, passando por Naviraí, Dourados e Rio Brilhante, com o espetáculo “O Bem-Amado”.

Tem também Praça Bolívia, Feira Bosque da Paz com edição especial de três dias no Shopping Bosque dos Ipês, Feira de Antiguidades, Mixturô, Meus Axés, São Chico e Expo Índia, com variedade de itens típicos de países do oriente, no Shopping Campo Grande. A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão.

Com informações Portal MS