Feriadão: servidores estaduais folgam quatro dias a partir de sexta-feira

O Governo de Mato Grosso do Sul republicou, em caráter especial, nesta segunda-feira (30), o decreto sobre a folga dos servidores estaduais no feriado na próxima terça-feira (7), dia da Independência do Brasil.

Inclusive, o dispositivo do DOE (Diário Oficial do Estado) também informa que a próxima segunda-feira (6) vai emendar com o feriado. Com isso, os trabalhadores terão quatro dias de descanso, contando a partir de sexta-feira (3).

No entanto, a folga não se aplica para os profissionais das unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.