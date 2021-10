Falta de sinalização provoca colisão entre três veículos no Jardim Aeroporto

A falta de sinalização no bairro Jardim Aeroporto provocou uma colisão frontal grave entre dois veículos nesta quarta-feira (6), seguida de capotamento. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Itapiranga com a rua Hugo Rodrigues, quando uma caminhonete F1000 foi atingida na preferencial pela Picape, além de um veículo Siena que estava estacionado.

A equipe de reportagem do Estado Play esteve no local e conversou com a equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para realizar os primeiros socorros, além do destombamento da caminhonete que capotou depois da batida. Um dos carros foi tirado do local, já os outros dois esperam a Políca de Trânsito.

De acordo com as primeiras informações não teve feridos.

Com informações de Itamar Buzzatta