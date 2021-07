FAKE OU FATO: Mensagem anuncia fechamento do Hospital de Amor – Circula nas redes sociais uma mensagem que diz que o Hospital do Amor de Campo Grande, referência na realização de exames preventivos gratuitos, irá fechar por falta de pacientes. É fake!

Procurado, o setor de serviço social da instituição informou que é fake a informação que o hospital irá fechar, sendo que ele está em pleno atendimento à população da Capital.

Sabendo da importância do diagnóstico precoce do câncer, o Hospital do Amor desenvolve projetos com o objetivo de oferecer excelência e humanização na realização de exames preventivos gratuitos. Em Campo Grande o instituto conta com uma unidade fixa e uma unidade móvel de prevenção onde são realizados exames de mamografia e Papanicolaou.

O Ministério da Saúde anunciou (21) a disponibilização de recursos para a ampliação de equipes e de profissionais de saúde vinculados à atenção primária. O nome é dado à rede de acompanhamento e atendimento formada, por exemplo, pelos postos de saúde e pelas equipes de saúde da família.

De acordo com o ministério, serão liberadas verbas para contratação de 13.415 agentes comunitários de saúde, 1.791 equipes de saúde bucal, 3.374 equipes de saúde da família e 2.477 equipes de atenção primária.

