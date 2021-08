Exposição abre agenda de aniversário da cidade

Exposição “Raízes de Luz” segue aberta até 02 de setembro

Abrindo a agenda de eventos que marcam o mês de aniversário da Capital, a exposição “Raízes de Luz” do projeto Arte no Paço já está aberta para visitação. A mostra, que é a quarta exibição do projeto, traz obras da carioca apaixonada pela Cidade Morena, Camila Kipper.

As pinturas com estilo do expressionismo abstrato são compostas por figuras que formam, deformam, alinham e desalinham. A artista revela que ficou muito feliz com o convite de participar da exposição.

“É uma alegria colher os frutos dessa profissão, que começou como hobby e tornou-se ofício há cinco anos. Tenho estudado muito e me dedicado muitos anos, e a partir de então muitas oportunidades começaram a surgir. Essa do Paço veio num momento muito legal, fiquei feliz pela oportunidade, já pintei muitas técnicas, pintava a óleo e nos últimos anos tenho feito em aquarela”, comenta.

As obras expostas na Prefeitura Municipal estão disponíveis para venda.

Serviço

A Prefeitura Municipal de Campo Grande está localizada na Av. Afonso Pena, 3297. A exposição “Raízes de Luz” acontece no segundo piso do Paço Municipal. Os visitantes podem conferir as obras de forma gratuita até o dia 02 de setembro.

