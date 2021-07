Exportações do Estado crescem 15,4% e superam US$ 3,5 bi

Superavit registrado ficou em US$ 2,4 bilhões, aumento de 14,22%

Mato Grosso do Sul registrou no primeiro semestre deste ano 15,46% de aumento nas exportações em relação a igual período do ano passado. Houve crescimento, em volume e valores, em 11 dos 12 principais itens da pauta do comércio exterior do Estado, como a soja, o milho, carnes (bovina, aves e suína), açúcar, minério de ferro, dentre outros. De janeiro a junho deste ano, as vendas externas sul-mato-grossenses somaram US$ 3,52 bilhões, enquanto que o acumulado dos seis primeiros meses de 2020 foi de US$ 3,04 bilhões.

Também no primeiro semestre de 2021, o superávit registrado foi de US$ 2,4 bilhões, valor superior em 14,22% em relação ao resultado obtido no mesmo período do ano passado. Os dados estão na Carta de Conjuntura de julho elaborada e divulgada ontem (7) pela

(Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Entre os destaques nas exportações no primeiro semestre estão a soja, que representou 40,24% do total das vendas externas e a Celulose (20,86% da pauta no período). Houve crescimento em itens como a Carne Bovina (15,26%), a Carne de aves (16,48%), Carne Suína (59,44%), Açúcar (139,54%), Minério de ferro (71,58%), Milho em Grão (194,82%), Ferro-gusa e ferroligas (48,85%) e derivados da soja (50,6%), que estão em alta no mercado internacional. A China permanece como principal destino das exportações com 50,71% dos valores exportados e Três Lagoas como o principal município exportador de produtos, com 36,03%.

“Tivemos números muito favoráveis nas exportações no 1º semestre de 2021 em relação ao ano passado. Onze dos doze principais produtos da nossa balança comercial registraram garnde ascensão e quero ressaltar uma cadeia importante, que é a cadeia das proteínas animais. Estamos falando da carne de aves, carne suína e carne bovina. Essas três cadeias têm apresentado resultados excepcionais e esse desempenho é decorrente da nossa lógica de desenvolvimento para o Estado, pois nós conseguimos transformar a proteína vegetal em proteína animal”, comenta o secretário Jaime Verruck.

Outro destaque do titular da Semagro é apontado nas exportações de minério de ferro e derivados. “Estamos com um crescimento forte do minério de ferro em Mato Grosso do Sul em relação ao ano passado, com um aumento de mais de 70%. E também temos a questão do ferro gusa, que já é um produto industrializado, derivado do minério de ferro, crescendo aí em torno de cinquenta por cento. Isso mostra mais uma cadeia produtiva importante, em desenvolvimento no Estado”, acrescentou.

Dos doze principais itens da pauta de exportações sul-mato- -grossense, a celulose foi o único que apresentou queda no primeiro semestre (-18,35%), em relação ao mesmo período do ano passado. “Nós tivemos uma retração das exportações de celulose em relação ao ano passado, mas uma redução sem um comprometimento muito grande, porque decorre essencialmente da queda dos preços internacionais”, pontuou o secretário.

Em relação aos produtos importados, MS continua com a pauta concentrada na importação de gás boliviano, com aumento de 16,16% no volume vindo da Bolívia no período em relação ao mesmo período do ano passado.

Texto: Rosana Siqueira