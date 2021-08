Este ano, 755 pessoas que ganharam sorteio de Nota MS Premiada não buscaram o dinheiro

Em 2021, cerca de 755 pessoas que venceram o certame do Nota MS Premiada deixaram de ir buscar o montante, as informações são da SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda). Desta vez, o ganhador foi contemplado em 100 mil reais e ainda não foi identificado. O sorteado foi o único do último concurso e acertou seis dezenas. Até o momento, a única informação que se sabe, é que ele fez uma compra no valor de R$52,87 em um Supermercado no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

O número de pessoas que não foram atrás do dinheiro, corresponde a mais de R$575.165,79 em prêmios. Já em 2020 foram mais de R$1.120.665,44 em prêmios expirados, valor que foi destinado ao Fundo de Habitação do Estado. Todos os meses, a SEFAZ/MS, por meio da unidade de Educação Fiscal, realiza o sorteio da NOTA MS PREMIADA e um significativo grupo de pessoas não conferem no site se a sorte sorriu para ela.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comércio do nosso Estado. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Conferir se foi contemplado no programa também é fácil, basta acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês.

O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado do sorteio, isso porque a data do registro interfere no pagamento.

Para receber o prêmio no dia 5, os ganhadores devem fazer o cadastro até o dia 30 do mês anterior. E assim, com a validação dos dados o pagamento será feito no dia 20. Vale lembrar que caso os dias determinados não caiam em dia útil, o pagamento acontecerá no dia útil imediato.