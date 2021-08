Especialista integra ong mundial e publica trabalho. “Sozinha” ela colocou em pratica o bem que acredita fazer e está realizando seus sonhos e de outras mulheres. As aspas são para enfatizar que a especialista em Direito Constitucional, Tarsilla Franccesca, não está nem nunca esteve só. Mas, é a única representante de Campo Grande a integrar a ong mundial WDN (Women’s Democracy Network) e teve o seu trabalho lançado junto com o e-book da instituição. Aliás, o tema é sobre a Casa da Mulher Brasileira.

Para ela, participar desta organização internacional é um privilégio. “O E-book é uma reunião de trabalhos de pesquisas feitas inteiramente sobre políticas públicas fruto de diferentes áreas voltadas para ajudar as mulheres. Toda a edição, a diagramação foi feita pela WDN Brasil que é uma ONG presente em 80 países que tem como objetivo promover o empoderamento das mulheres”, explica Tarsilla.

Tarsilla aponta sua parte no e-book. “Minha contribuição foi falar sobre a violência doméstica com enfoque na Casa da Mulher brasileira com seus acertos e também o que não está bom e precisa melhorar falando quais ajustes. Sabemos que a lei no papel tem sua função para fazer o empoderamento da sociedade, mas ao transpor para a vivência da sociedade os entraves (burocráticos, etc) acontecem”.

Ela explica que o lançamento do e-book aconteceu com a presença da representante da WDN mundial e, por isso, a fala dela é em inglês e português. “Isto porque temos a sede nos EUA. Aliás, me foi feito o convite para ser membro da WDN e fiquei muito honrada”, pontua. Assim, a Especialista integra ong mundial e publica trabalho, vai como dizer “fazer mais a parte dela pelo Bem”.

