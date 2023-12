Embaixo de chuva, Operário sofre primeira derrota na Série D 2023

O Maringá FC venceu o Operário, por 2 a 0, na noite deste sábado (27), no Estádio Willie Davids, em Maringá. Apesar da chuva, 3,7 mil torcedores acompanharam a partida e comemoraram a primeira vitória do time da casa no Campeonato Brasileiro da série D.

O time maringaense venceu a partida, válida pela quarta rodada, com gols de Pelezinho, aos 17, e Serginho, aos 44 do segundo tempo. O Operário voltou para o segundo-tempo um pouco mais organizado e nos primeiros 15 minutos conseguiu manter o Maringá longe da meta de Samuel.

Maringá agora ocupa o segundo lugar no Grupo G com seis pontos ao lado do XV de Piracicaba, que também possuí os mesmos pontos e saldo de gols. A liderança é do Patrocinense, com oito pontos. Enquanto isso, Operário ficou na penúltima posição da tabela (7º), com somente 3 pontos.