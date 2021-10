Em parceria com artistas locais, Águas Guariroba lança maior Mural de Arte Urbana do MS

A Águas Guariroba, em parceria com seis artistas de Campo Grande, inicia neste sábado (2/10) a pintura do Mural de Arte Urbana que será estampado nos muros da Estação de Tratamento de Água (ETA) Lageado, localizada na Rua Nicomedes Vieira de Rezende, 271. A iniciativa é um projeto da concessionária de valorização da arte local e destaque dos elementos culturais e turísticos de Campo Grande. Além disso, marca os 21 anos de atuação da empresa na capital.

Os artistas do grafite que fazem parte do projeto ficarão responsáveis pela confecção do Mural que terá aproximadamente 282 m² de extensão ao longo dos muros da ETA. O projeto será o maior mural de arte urbana do estado e terá a assinatura dos seguintes artistas: Pedro Morato, Barbara Dantas, Muriel Curumex, Rafael Mareco, Natacha IK e Alice Hellmann.

O Mural de Arte Urbana é uma iniciativa da Águas Guariroba para promover a arte das ruas de Campo Grande valorizando elementos da nossa região, principalmente a fauna e a flora pantaneira.

O objetivo é fomentar a arte urbana e torná-la acessível para toda a população de forma ampla e gratuita, enaltecendo a diversidade da arte de Mato Grosso do Sul por meio do trabalho de artistas campo-grandenses.

O espaço fica no bairro Vilas Boas, próximo ao corredor gastronômico da Bom Pastor, um presente para os campo-grandenses e visitantes da cidade com um cenário que destaca a arte e cultura da nossa cidade, cenário propício para fotos compartilháveis nas redes sociais.

A previsão de entrega é para o dia 18 de outubro, quando é comemorado o aniversário de 21 anos da Águas Guariroba.