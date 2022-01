Em Dourados, ministra Damares apresenta plano de ação em defesa de crianças indígenas

A ministra Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresenta na tarde de hoje (28) em Dourados, o Plano de Ação de Defesa das Garantias de Direitos das Crianças e Jovens Indígenas.

Segundo a pasta, trata-se de um projeto que será implementado, inicialmente, em comunidades indígenas dos estados de Mato Grosso (Xavante), Mato Grosso do Sul (Dourados-Guarani Kaiowá) e Roraima (Yanomami).

Neta manhã, Damares vai até Barra do Garça, no Mato Grosso, e de tarde chega em Dourados. “Vamos com representantes de quatro ministérios para apresentar o plano de trabalho de enfrentamento a violência contra crianças e adolescentes de povos tradicionais”, anunciou.

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, durante os compromissos, a gestora se reunirá com representantes dos governos locais e de aldeias indígenas da região e atenderá a imprensa.

Em Dourados, a agenda está marcada para 15h30, na Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados), localizada na Rua Balbina de Matos, número 2121, Jardim Universitário.

A mais recente visita da ministra Damares Alves ao município ocorreu no dia 26 de agosto de 2021, quando a comitiva ministerial participou de audiência no Teatro Municipal.

Naquela oportunidade, o tema central foi a violência contra crianças, indígenas, pouco mais de duas semanas depois da morte da menina Raíssa Cabreira, de apenas 11 anos, que foi violentada sexualmente e jogada de um paredão de 20 metros de altura na Aldeia Bororó.

“Perdemos uma menina, que acabou tendo um destaque nacional, mas perdemos outras também. E aquelas torturadas, estupradas e assassinadas no silêncio das autoridades?”, questionou Damares à ocasião, quando disse sair de Dourados sem ter o que comemorar, mas disposta a levar as demandas locais para Brasília.