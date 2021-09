Em Corumbá, carnaval 2022 tem sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba

Com o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba, a Liesco cumpriu uma primeira etapa para a realização do carnaval, caso o evento aconteça em 2022. “Não sabemos se vai acontecer. Mas, a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá está fazendo o que está sob sua responsabilidade para na hora que o carnaval possa ser realizado, tenhamos toda a preparação pronta para que tenha o nível de qualidade que Corumbá merece”, afirmou Victor Raphael, presidente da Liesco.

O diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Joilson Cruz, acompanhou o sorteio. Ele informou que, por orientação do prefeito Marcelo Iunes, mantém total atenção à evolução do combate e enfrentamento à pandemia visando garantir a segurança da população numa eventual realização do carnaval.

“A Prefeitura de Corumbá está extremamente atenta aos índices da pandemia e trabalhando com respeito a todo esse momento que o mundo vive. É preciso deixar claro que o carnaval é um evento grande, que precisa ser preparado com antecedência. Estamos acompanhando os índices de controle e o momento que vivemos. Estamos trabalhando no planejamento e no acompanhamento da situação antes de qualquer definição”, disse Joilson.

A cautela com a realização ou não do carnaval 2022 está diretamente ligada ao controle da pandemia da covid-19 na cidade. As medidas adotadas pela Prefeitura de Corumbá no enfrentamento da pandemia têm garantido índices sanitários satisfatórios no combate à covid. Atualmente, Corumbá figura na bandeira Amarela do Programa Prosseguir, do Governo do Estado. A classificação aponta grau tolerável e permite o funcionamento de atividades essenciais e não essenciais de baixo, médio e alto risco de proliferação do novo coronavírus.

“A nossa missão é planejar, deixar tudo preparado para quando o Carnaval, por ventura, for anunciado, nós possamos estar prontos e aptos a realizá-lo. Não depende da Liga, depende da boa evolução dos índices de enfrentamento à pandemia. Percebemos que há queda nos casos, redução nas internações e boa adesão à vacinação pela população. Isso tudo é muito importante para nós retomarmos as nossas atividades. Estamos planejando e fazendo o nosso trabalho, agora começam as reuniões em torno do regulamento”, finalizou o presidente da Liesco.

Transmitido nas redes sociais da Liesco e respeitando medidas de biosseguranças, o sorteio definiu a seguinte ordem para os desfiles das escolas de samba, em grupo único. (Diário Corumbaense)

Domingo – 27 de fevereiro

1 – Caprichosos de Corumbá

2 – Mocidade Independente da Nova Corumbá

3 – Acadêmicos do Pantanal

4 – Império do Morro (atual vice-campeã)

5 – Estação Primeira do Pantanal

Segunda – 28 de fevereiro

1 – Marquês de Sapucaí

2 – Major Gama

3 – A Pesada (atual campeã)

4 – Vila Mamona

5 – Imperatriz Corumbaense