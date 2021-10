Em Copa Regional de Taekwondo, atletas de MS conquistam 18 medalhas

Mato Grosso do Sul voltou com a bagagem mais pesada de Goiânia (GO), onde foi realizada a Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo 2021, no último fim de semana, dias 9 e 10 de outubro. A delegação trouxe 18 medalhas, sendo 11 de ouro, cinco de prata e duas de bronze.

A seleção sul-mato-grossense foi composta por 16 atletas (sete no feminino e nove no masculino) e três técnicos, da Equipe Fábio Costa e Academia Campeã Soninha Carvalho, de Campo Grande, e Associação Três-Lagoense de Taekwondo, de Três Lagoas. Na classificação geral por equipes, Mato Grosso do Sul terminou em terceiro lugar. Além disso, a Academia Campeã Soninha Carvalho garantiu a quinta colocação geral de faixas coloridas.

Segundo o presidente da FTkdMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul) e um dos técnicos da delegação na Copa, Fábio Costa, grande parte dos atletas participou pela primeira vez de um evento nacional. Este também foi o primeiro torneio com a presença de Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia da COVID-19.

“Excelentes resultados. Os atletas que tem mais tempo treinando conseguiram ganhar o primeiro lugar, e o pessoal que está iniciando, apesar de não ter vencido as lutas, representou muito bem o estado”, destacou Costa.

De acordo com informações da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), a competição na capital goiana serviu como seletiva regional nas categorias juvenil e adulto (faixas-pretas), em que os campeões se classificaram diretamente para o Grand Slam de Taekwondo (2022), competição que define a seleção brasileira da modalidade. (Com Dourados News)