Duas pessoas morrem em acidente entre ônibus de viagem e caminhão com carga de madeira

Duas pessoas morreram e 40 ficaram feridas em acidente na madrugada desta terça-feira (5), entre um ônibus de turismo da Ivitur e um caminhão com carga de madeiras, próximo ao quilômetro 98 da Rodovia Castello Branco, em Porto Feliz, São Paulo.

Conforme informações, o ônibus de turismo saia de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com destino ao Brás, em São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista e um passageiro morreram no acidente. Segundo o portal Rádio Caçula, uma das vítimas foi identificada como Sérgio José da Silva, de 68 anos.

Quatro vítimas ainda ficaram presas nas ferragens. Com a força da batida, toras de madeira que faziam parte do carregamento do caminhão atingiram a parte da frente do ônibus, que ficou completamente destruída.

Além disso, de acordo com a TV Tem, 37 passageiros sofreram ferimentos leves, três foram socorridas em estado gravíssimo e outras cinco em estado grave. Elas foram levadas para os hospitais de Sorocaba, Porto Feliz, Boituva e Itu, em São Páulo.

A empresa Ivitur ainda não emitiu nota sobre o ocorrido.