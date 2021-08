Dólar fecha em forte alta e volta a passar de R$ 5,35

O dólar fechou em forte alta nesta quarta-feira (18), com os investidores de olho na cena política doméstica e analisando a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). A moeda norte-americana subiu 1,94%, cotada a R$ 5,3751. É o maior patamar desde 4 de maio (R$ 5,4297).

Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,12%, a R$ 5,2726. Com o resultado desta quarta, passou a acumular alta de 3,17% no mês. No ano, o avanço é de 3,62% ante o real.

O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança (Sejusp), publicou, nesta quarta-feira (18), edital de concurso público para cargos de agente de segurança penitenciário/policial penal.

Ao todo, são 2.420 vagas, sendo 1.944 para homens e 476 para mulheres. O concurso será organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon) e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital Sejusp nº 02/2021 está disponível no site da Sejusp e também no site da Selecon, contendo todas as informações detalhadas sobre o concurso.

Para ingressar no cargo é requisito a conclusão do ensino médio ou curso profissionalizante de ensino médio ou, ainda, formação de nível superior, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

