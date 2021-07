DJ que agrediu esposa ganhou mais de 200 mil seguidores no Instagram

O DJ Ivis ganhou mais de duzentos mil seguidores no Instagram após vídeos mostrarem ele agredindo a ex-mulher, Pamella Gomes de Holanda. As agressões ocorreram no início deste mês, mas o caso veio à tona somente ontem (11).

O artista, dono de hits como “Volta bebê, Volta Neném”, “Esquema Preferido” e “Não pode se apaixonar”, está sendo bastante criticado na internet, mesmo assim, usuários continuam seguindo a conta oficial no Instagram. Antes com cerca de 736 mil, o perfil do DJ Ivis já acumula 978 mil seguidores.

Pamella Gomes se pronunciou pela primeira vez sobre o caso na manhã desta segunda-feira (12). Por meio das redes sociais, ela afirmou que está bem. “Quero e preciso agradecer todo o apoio que estou recebendo. Dizer que não estou bem, mas que estou segura. Eu e minha filha”, disse.