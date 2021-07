Defron prende 6 em operação na fronteira

O Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) deflagrou nesta quarta-feira (21) a operação “Fronteira Segura”. A ação terminou com seis presos e mais de 1 tonelada de maconha apreendida nas cidades de Ponta Porã e Aral Moreira.

A polícia investigou os alvos por 60 dias. Em Aral Moreira, os policiais entraram em um imóvel, localizado no bairro Ipê, onde bandidos negociavam drogas. Lá, foram encontradas três pessoas e uma camionete. Na carroceria da camionete, embaixo de um móvel e no forro do imóvel foram encontrados drogas.

No total, foram apreendidas ali 1,250 t de maconha além do veículo. O morador do imóvel era um paraguaio, de 52 anos, com extensa ficha criminal, segundo a polícia. Ele já havia cumprido cinco anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas.

Os outros dois foram presos após cerco policial. Eles tentaram fugir pulando muros das residências. Eles não tinham passagens pela polícia e disseram que que foram iludidos com a promessa de lucro fácil ofertado pelo paraguaio. A dupla era natural de Aral Moreira.

Já em Ponta Porã, a polícia identificou uma serralheria no bairro Granja que funcionária para armazenamento e distribuição de drogas. Equipes foram até o local ao perceberem a chegada de entorpecentes. Três paraguaios foram presos. Foi feita ainda apreensão de 550 kg de maconha. Também foi apreendido um veículo modelo Voyage que tinha registro de furto na Capital.

Todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação para os flagrados em Ponta Porã. (Com Itamar Buzzatta)

