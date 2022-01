De crianças a idosos, Capital segue calendário de vacina contra COVID-19

A imunização contra a COVID-19 segue em vários pontos de Campo Grande imunizando crianças a partir de 5 até o público jovem, adulto e idosos que precisam tomar a dose de reforço.

Conforme o calendário de vacinação da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), quem tem entre 5 e 7 anos e se enquadra no grupo prioritário, ou seja, tenha comorbidades, deficiências permanentes ou sejam quilombolas também estão aptos para se vacinar.

Para a imunização de crianças com comorbidades é necessário apresentação de laudo médico que comprove as seguintes condições:

Arritmias cardíacas

Cardiopatia hipertensiva

Cardiopatias congênita

Cirrose hepática

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Deficiência Permanente – Limitações Físicas e Motora

Deficiente Auditivo

Deficiente Mental

Deficiente Visual

Deficientes acamados com lesão medular grave

Diabetes mellitus

Distrofia Muscular

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Gastrostomizado

Hemoglobinopatias graves

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Hipertensão Arterial Resistente

Imunossuprimidos

Insuficiência cardíaca

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Oncológico com doença ativa em tratamento

Paralisia Cerebral

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Renais Crônicos em diálise

Síndrome de down

Síndromes coronarianas

Transplantados

Transtorno do Espectro Autista

Traqueostomizado

Valvopatias

A vacinação deste público é feita somente na presença de pais ou responsáveis legais, ou, caso não seja possível, é necessário a apresentação do termo de consentimento assinado e cópia do documento pessoal.

Os adultos e adolescentes a partir dos 12 anos também têm calendário de vacinação aberto hoje. Quem tomou a vacina Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 20 de novembro deverá procurar um dos pontos de imunização, assim como quem foi vacinado com Coronavac-Sinovac-Butantan até dia 29 de dezembro ou Comirnaty-Pfizer até 30 do mesmo mês.

A terceira dose também está disponível para toda a população com 18 anos ou mais e que tomou as duas doses da vacina até o dia 20 de setembro ou que tenha tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e tenha algum imunocomprometimento grave.

O reforço está disponível para quem foi vacinado com a dose da Janssen até o dia 21 de setembro. Quanto ao público com doenças imunossupressoras, se a terceira dose foi aplicada até o dia 20 de setembro, um segundo reforço, a quarta dose, também está disponível.

Mesmo os locais de vacinação de todos os públicos serem praticamente os mesmos, crianças não podem receber as doses nos drives-thrus, uma vez que é necessário que fiquem em observação, e têm horário estendido, com aplicação também durante a manhã.

Onde se vacinar?

Vacinação infantil

Seleta – 7h30 às 16h45

Unidades de Saúde – 7h30 às 11h – 13h às 16h45

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

USF Parque do Sol

USF Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Anhanduí

C.F. Iracy Coelho

UBS Aero Rancho

UBS Pioneiro

USF Paulo Coelho Machado

USF Botafogo

Bandeira

USF Moreninha

USF Universitário

USF Itamaracá

USF Carlota

USF Mape

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

USF Azaléia

C.F Nova Lima

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Estrela do Sul

USF José Tavares

USF Vila Cox

Lagoa

USF Coophavilla

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F. Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira

Vacinação de adultos e adolescentes

Drive-thru Albano Franco– 12h30 às 18h

Seleta –12h às 16h45

Unidades de saúde – 13h às 16h45

