Dagoberto Nogueira anuncia Carlos Lupi em Campo Grande

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) esteve no O Estado Play para anunciar a vinda de Carlos Lupi, presidente nacional da sigla, à Campo Grande nesta quinta (26) e sexta (27). Eles vão anunciar a “Frente Trabalhista Agora é Ciro”.

Ciro Gomes é o nome escolhido pelo partido para disputar a Presidência da República. Durante a entrevista ele destacou os erros nas escolhas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e afirmou que o mesmo está na contramão do mundo.

“Vai criando crise e o Brasil vai ficando cada vez mais pobre. Quem investe em um país louco? Só tira. Era para o Brasil estar crescendo muito. É lamentável a nossa situação e espero que ano que vem com as eleições a gente saia desta situação de ódio para mostrar uma luz no fim do túnel. Queremos uma pessoa que dê rumo a este país e precisa ter competência e inteligência”, resumiu Dagoberto.

O deputado federal também disse que Ciro Gomes tem se mostrado indignado e preparado. “Ele discute tudo. Ciro é um homem extremamente culto, inteligente. Ele além de discutir com propriedade sobre o assunto ele faz comparativos com países onde deu certo. QUem está preparado para comandar o Brasil será o grande assunto das eleições. As pessoas vão entender que o Ciro é um homem preparado e está pronto para governar o Brasil”, avaliou Dagoberto.

Assista abaixo a entrevista completa.