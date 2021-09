Corinthians vence Palmeiras com dois gols de Roger Guedes

O Corinthians se aproveitou de um ex-jogador do Palmeiras para vencer o Dérbi de hoje (25), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Roger Guedes -um em cada tempo-, o Timão ganhou por 2 a 1 e voltou a ganhar depois de três rodadas. Gabriel Menino descontou para o Alviverde.

Roger Guedes foi o grande destaque do confronto. Ele começou a partida atuando como jogador mais avançado e deixou sua marca após uma linda triangulação envolvendo Renato Augusto e Willian. Na etapa final, quando a partida já se desenhava para a igualdade, ele anotou um golaço, já atuando pelo lado esquerdo do ataque. A essa altura, Jô havia entrado em lugar de Willian e era o centroavante de referência.

Ao ser questionado sobre seus três gols, ele corrigiu o repórter do canal Premiere e falou: “foram quatro, né? O deles também bateu em mim”, lembrou o jogador. No lance, o chute de Gabriel Menino desviou em Roger Guedes e enganou Cássio, que não conseguiu defender.

Com o resultado, o Corinthians se segura na sexta colocação por mais essa rodada, com 33 pontos, e se aproxima do G-4. O Palmeiras, que vinha de vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0, estaciona nos 38 pontos e está na vice-liderança.

(Com informações Uol Esportes)