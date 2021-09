Controladora de voo da tragédia da Chapecoense é presa em Corumbá

Considerada foragida pela Justiça boliviana desde 2016, ano em que aconteceu o acidente, Celia vivia na cidade corumbaense e será extraditada por determinação de Gilmar Mendes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ela era a responsável por autorizar os planos de voo das aeronaves e está sendo acusada de atentado contra a segurança do espaço aéreo . Ela vivia em condição de refugiada no Mato Grosso do Sul, alegando perseguição em seu país natal.

O voo que transportava a delegação da Chapecoense, além de dirigentes e jornalistas que iam cobrir o evento, caiu próximo ao aeroporto de Medellín, em Rionegro, em 29 de novembro de 2016. O acidente matou 71 pessoas e apenas seis sobreviveram.