Conmebol libera torcedores nos estádios da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol autorizou o retorno de público a partir das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O comunicado ocorreu no domingo (11), um dia após Brasil e Argentina terem decidido o título da Copa América no Maracanã com a presença de torcedores convidados.

De acordo com o protocolo divulgado pela instituição, os clubes só poderão contar com a torcida em seus estádios desde que sejam respeitadas as normas sanitárias das cidades-sede São quatro recomendações para o cálculo: duas envolvendo 50% da capacidade, outra para 35% e uma complementar com apenas 25%.

O protocolo é baseado em estudos científicos que, segundo a Conmebol, garantem que o método é seguro para todos os envolvidos no espetáculo. A entidade relata ainda que "o retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano".

